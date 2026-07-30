Немецкая овчарка Локи нашла в рязанском лесу заблудившихся женщин

Две женщины отправились за грибами в лес и заблудились в районе села Борисково Рязанского округа. На поиски 29 июля выезжали кинологи. Заблудившихся женщин нашла немецкая овчарка Локи и ее хозяин в 2,5 км от автомобиля грибников. Отмечается, что собака прошла строго по следу, оставленному за четыре часа до начала поиска.

Немецкая овчарка Локи нашла в рязанском лесу заблудившихся женщин. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «Мещера».

Две женщины отправились за грибами в лес и заблудились в районе села Борисково Рязанского округа. На поиски 29 июля выезжали кинологи.

Заблудившихся женщин нашла немецкая овчарка Локи и ее хозяин в 2,5 км от автомобиля грибников. Отмечается, что собака прошла строго по следу, оставленному за четыре часа до начала поиска.

Фото: группа ПСО «Мещера» в «ВК».