Губернатор Павел Малков: Волонтеры привели в порядок общественные пространства в Шилове

В июле волонтеры проверили пляж, детскую и спортивную площадки в Шилове. Выявили недостатки, часть из них уже помогли устранить добровольцы. Павел Малков отметил, что молодые активисты вместе с неравнодушными жителями убрали мусор на детской площадке и навели порядок в Нерском парке. «Спасибо всем, кто помог! Остальные замечания должны устранить ответственные службы», — сказал губернатор.

Волонтеры привели в порядок общественные пространства в Шилове. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, говорится на сайте облправительства.

В июле волонтеры проверили пляж, детскую и спортивную площадки в Шилове. Выявили недостатки, часть из них уже помогли устранить добровольцы.

Павел Малков отметил, что молодые активисты вместе с неравнодушными жителями убрали мусор на детской площадке и навели порядок в Нерском парке.

«Спасибо всем, кто помог! Остальные замечания должны устранить ответственные службы», — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что в Шилове обновили Нерский парк и набережную. Там появились детские площадки, уличные тренажеры, пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами, а также лыжероллерная трасса.

Работы выполнили по проекту «Формирование комфортной городской среды». Территории для благоустройства выбирали жители.

Павел Малков сообщал, что в 2026 году развитие единого пространства продолжат. До конца лета вдоль аллеи установят лавочки, освещение, перголы, а также антивандальные столы для игры в теннис и шахматы.

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Павла Малкова.