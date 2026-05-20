В Шилове до конца лета обустроят Нерский парк и набережную

В Шилове продолжают благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, за последние годы в поселке обновили Нерский парк и набережную. Там появились детские площадки, уличные тренажеры, пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами, а также лыжероллерная трасса.

Работы выполнили по проекту «Формирование комфортной городской среды» и в рамках Народной программы «Единой России». Территории для благоустройства выбирали сами жители.

В 2026 году развитие единого пространства продолжат. До конца лета вдоль аллеи установят лавочки, освещение, перголы, а также антивандальные столы для игры в теннис и шахматы.

Также губернатор напомнил, что жители могут выбрать территорию для благоустройства в 2027 году на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня.

