Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
20°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 81.01 / 80.95 30/07 14:50
Нал. EUR 93.51 / 94.25 30/07 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 672
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 379
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 045
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 189
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Гордума приняла отчет о финансах четырех муниципальных предприятий Рязани
Речь шла о четырех предприятиях: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Согласно отчету, чистая прибыль «Водоканала» составила 80,4 млн рублей, а «Эколозащиты» — 20,4 млн. «Управление Рязанского троллейбуса» и «РМПТС» завершили 2025 год с убытками. Отмечается, что в четырех организациях работают 3596 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 60,4 тыс. рублей.

Рязгордума приняла информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2025 год. Решение озвучили на заседании в четверг, 30 июля.

Речь шла о четырех предприятиях: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Согласно отчету, чистая прибыль «Водоканала» составила 80,4 млн рублей, а «Эколозащиты» — 20,4 млн. «Управление Рязанского троллейбуса» и «РМПТС» завершили 2025 год с убытками.

Отмечается, что в четырех организациях работают 3596 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 60,4 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 2024 года прибыль получили «Управление Рязанского троллейбуса» (427 тыс. рублей) и «Эколозащита» (224 тыс. рублей). В «Водоканале» и «РМПТС» зафиксировали убытки.

«Водоканал» потерял 635,4 млн рублей, а «РМПТС» — 197 млн рублей.

Среднемесячная зарплата в 2024 году в муниципальных предприятиях составляла 50,4 тыс. рублей.