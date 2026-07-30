Гордума приняла отчет о финансах четырех муниципальных предприятий Рязани

Речь шла о четырех предприятиях: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Согласно отчету, чистая прибыль «Водоканала» составила 80,4 млн рублей, а «Эколозащиты» — 20,4 млн. «Управление Рязанского троллейбуса» и «РМПТС» завершили 2025 год с убытками. Отмечается, что в четырех организациях работают 3596 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 60,4 тыс. рублей.

Рязгордума приняла информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2025 год. Решение озвучили на заседании в четверг, 30 июля.

Речь шла о четырех предприятиях: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Согласно отчету, чистая прибыль «Водоканала» составила 80,4 млн рублей, а «Эколозащиты» — 20,4 млн. «Управление Рязанского троллейбуса» и «РМПТС» завершили 2025 год с убытками.

Отмечается, что в четырех организациях работают 3596 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 60,4 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 2024 года прибыль получили «Управление Рязанского троллейбуса» (427 тыс. рублей) и «Эколозащита» (224 тыс. рублей). В «Водоканале» и «РМПТС» зафиксировали убытки.

«Водоканал» потерял 635,4 млн рублей, а «РМПТС» — 197 млн рублей.

Среднемесячная зарплата в 2024 году в муниципальных предприятиях составляла 50,4 тыс. рублей.