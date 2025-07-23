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В Рязани озвучили сумму убытков муниципальных предприятий, у «РМПТС» — 197 млн
Предприятиями, которые получили прибыль стали УРТ, чистая прибыль составила 427 тысяч рублей, и «Эколозащита» в размере 224 тысячи рублей. Остальные оказались убыточными: «РМПТС» получила чистый убыток в размере 197 миллионов 363 тысячи рублей; «Водоканал» в 2024 году потерял 635 миллионов 479 тысяч рублей. При этом, как отметили на комитете, в 2024 году наблюдали недокомплектацию людьми. Это, по мнению Степанова, связано в том числе и с зарплатой. Среднемесячная зарплата работников составила 50 тысяч 370 рублей. По отношению к 2023 году это больше на 17,4%, но ниже, чем средняя зарплата в экономике.

В Рязани озвучили сумму убытков муниципальных предприятий в 2024 году, у «РМПТС» — 197,3 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления экономического развития администрации Максим Степанов на комитете гордумы по экономразвитию 23 июля.

По информации Степанова, на момент 1 января 2025 года в Рязани действовало четыре предприятия, два в 2024 году признали банкротами.

Предприятиями, которые получили прибыль стали УРТ, чистая прибыль составила 427 тысяч рублей, и «Эколозащита» в размере 224 тысячи рублей. Остальные оказались убыточными: «РМПТС» получила чистый убыток в размере 197 миллионов 363 тысячи рублей; «Водоканал» в 2024 году потерял 635 миллионов 479 тысяч рублей.

При этом, как отметили на комитете, в 2024 году наблюдали недокомплектацию людьми. Это, по мнению Степанова, связано в том числе и с зарплатой. Среднемесячная зарплата работников составила 50 тысяч 370 рублей. По отношению к 2023 году это больше на 17,4%, но ниже, чем средняя зарплата в экономике.

Представитель «РМПТС» заверил, что прогнозы на 2025 год положительные. Убытки связаны с бухгалтерскими отчетами — там объединили два года.

«Предприятие находилось в судебных разбирательствах. Это было связано с решением суда», — отметил представитель «РМПТС».