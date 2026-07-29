В Рязанской области завершены поиски молодого человека, заблудившегося в лесу

Молодого человека нашли живым в Путятинском районе. По словам родственников, житель заблудился, потерял телефон и шел по лесу, пока не вышел на дом охотоведа. Напомним, молодого человека искали с 26 июля полицейские и волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

В Рязанской области завершены поиски молодого человека, заблудившегося в лесу. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на его родственников.

Молодого человека нашли живым в Путятинском районе. По словам родственников, житель заблудился, потерял телефон и шел по лесу, пока не вышел на дом охотоведа.

Напомним, молодого человека искали с 26 июля полицейские и волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Он вышел на прогулку в поселке Зеркальные Пруды Сараевского округа и не вернулся.