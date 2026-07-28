В Рязанской области молодой человек вышел на прогулку и не вернулся

Местонахождение Константина Санникова 2000 года рождения неизвестно с 26 июля. Как рассказала сестра пропавшего, в день исчезновения он был одет в синие шорты, серую футболку с горизонтальной полоской. Сверху была серая пятнистая ветровка. Обут в резиновые черные шлепки. Был в очках. Отмечается, что к поискам привлечены полицейские и волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Любую информацию о местонахождении молодого человека попросили сообщать по телефонам: 102; 112.

В поселке Зеркальные Пруды Сараевского округа Константин Санников вышел на прогулку и не вернулся. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Местонахождение Константина Санникова 2000 года рождения неизвестно с 26 июля. Как рассказала сестра пропавшего, в день исчезновения он был одет в синие шорты, серую футболку с горизонтальной полоской. Сверху была серая пятнистая ветровка. Обут в резиновые черные шлепки. Был в очках.

Отмечается, что к поискам привлечены полицейские и волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Любую информацию о местонахождении молодого человека попросили сообщать по телефонам: 102; 112.