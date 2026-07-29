В Минтрансе решили сделать поездки в такси дешевле для одной категории граждан

Минтранс России активно работает над повышением доступности такси для семей с детьми. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что в рамках этой инициативы министерство разработало изменения в законодательство, касающиеся формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект проходит согласование с заинтересованными органами власти. Кроме того, Минтранс совместно с «Яндекс Такси» разрабатывает дорожную карту, целью которой является улучшение доступности такси для многодетных семей.

Минтранс России активно работает над повышением доступности такси для семей с детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в рамках этой инициативы министерство разработало изменения в законодательство, касающиеся формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект проходит согласование с заинтересованными органами власти.

Кроме того, Минтранс совместно с «Яндекс Такси» разрабатывает дорожную карту, целью которой является улучшение доступности такси для многодетных семей.

Также в министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе стартовал пилотный проект, предоставляющий многодетным семьям скидку в 30% на детские поездки. Проект реализуется в сотрудничестве с «Яндекс Такси» и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. По итогам эксперимента будет рассмотрена возможность расширения данной инициативы на другие регионы.

Ранее сообщалось, что в России допустили возможность появления женского тарифа в такси.