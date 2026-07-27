Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
24°
Втр, 28
26°
Срд, 29
20°
ЦБ USD 78.02 -0.01 28/07
ЦБ EUR 88.76 -0.13 28/07
Нал. USD 79.52 / 80.10 27/07 18:15
Нал. EUR 92.25 / 91.80 27/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
2 485
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 093
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 892
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 838
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России допустили возможность появления женского тарифа в такси
Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что женский тариф в такси возможен, но, скорее всего, будет стоить дороже обычного. Эксперт предположила, что этот формат будет реализован как отдельный сегмент, аналогичный детскому или бизнес-такси. Зарипова отметила, что важно избежать стереотипов о безопасности поездок с водителями разных полов. Она подчеркнула, что водители проходят строгий отбор и добавила, что возможность выбора между тарифами должна рассматриваться как предпочтение клиентов: «Если мне нравится ездить с женщинами, я могу вызвать водителя-женщину по определенному тарифу». При этом она отметила, что узкие сегменты услуг, как правило, стоят дороже, но это не является негативным аспектом.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что женский тариф в такси возможен, но, скорее всего, будет стоить дороже обычного. Об этом пишет издание «Абзац».

Эксперт предположила, что этот формат будет реализован как отдельный сегмент, аналогичный детскому или бизнес-такси.

Зарипова отметила, что важно избежать стереотипов о безопасности поездок с водителями разных полов. Она подчеркнула, что водители проходят строгий отбор и добавила, что возможность выбора между тарифами должна рассматриваться как предпочтение клиентов: «Если мне нравится ездить с женщинами, я могу вызвать водителя-женщину по определенному тарифу».

При этом она отметила, что узкие сегменты услуг, как правило, стоят дороже, но это не является негативным аспектом.

По словам Зариповой, число женщин-водителей растет, и профессия уже не считается исключительно мужской.

Известно, что ядея женского тарифа была предложена жительницей Москвы в видеоролике, который стал популярным в социальных сетях. Девушка рассказала о своем положительном опыте поездки с водителем-женщиной и выразила желание иметь такую возможность на постоянной основе.