В России допустили возможность появления женского тарифа в такси

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что женский тариф в такси возможен, но, скорее всего, будет стоить дороже обычного. Об этом пишет издание «Абзац».
Эксперт предположила, что этот формат будет реализован как отдельный сегмент, аналогичный детскому или бизнес-такси.
Зарипова отметила, что важно избежать стереотипов о безопасности поездок с водителями разных полов. Она подчеркнула, что водители проходят строгий отбор и добавила, что возможность выбора между тарифами должна рассматриваться как предпочтение клиентов: «Если мне нравится ездить с женщинами, я могу вызвать водителя-женщину по определенному тарифу».
При этом она отметила, что узкие сегменты услуг, как правило, стоят дороже, но это не является негативным аспектом.
По словам Зариповой, число женщин-водителей растет, и профессия уже не считается исключительно мужской.
Известно, что ядея женского тарифа была предложена жительницей Москвы в видеоролике, который стал популярным в социальных сетях. Девушка рассказала о своем положительном опыте поездки с водителем-женщиной и выразила желание иметь такую возможность на постоянной основе.