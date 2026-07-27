В России допустили возможность появления женского тарифа в такси

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что женский тариф в такси возможен, но, скорее всего, будет стоить дороже обычного. Эксперт предположила, что этот формат будет реализован как отдельный сегмент, аналогичный детскому или бизнес-такси. Зарипова отметила, что важно избежать стереотипов о безопасности поездок с водителями разных полов. Она подчеркнула, что водители проходят строгий отбор и добавила, что возможность выбора между тарифами должна рассматриваться как предпочтение клиентов: «Если мне нравится ездить с женщинами, я могу вызвать водителя-женщину по определенному тарифу». При этом она отметила, что узкие сегменты услуг, как правило, стоят дороже, но это не является негативным аспектом.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что женский тариф в такси возможен, но, скорее всего, будет стоить дороже обычного. Об этом пишет издание «Абзац».

Эксперт предположила, что этот формат будет реализован как отдельный сегмент, аналогичный детскому или бизнес-такси.

Зарипова отметила, что важно избежать стереотипов о безопасности поездок с водителями разных полов. Она подчеркнула, что водители проходят строгий отбор и добавила, что возможность выбора между тарифами должна рассматриваться как предпочтение клиентов: «Если мне нравится ездить с женщинами, я могу вызвать водителя-женщину по определенному тарифу».

При этом она отметила, что узкие сегменты услуг, как правило, стоят дороже, но это не является негативным аспектом.

По словам Зариповой, число женщин-водителей растет, и профессия уже не считается исключительно мужской.

Известно, что ядея женского тарифа была предложена жительницей Москвы в видеоролике, который стал популярным в социальных сетях. Девушка рассказала о своем положительном опыте поездки с водителем-женщиной и выразила желание иметь такую возможность на постоянной основе.