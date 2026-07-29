В мэрии назвали сроки устранения протечки колодца в центре Рязани

В мэрии назвали сроки устранения протечки колодца на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной в центре Рязани. Комментарий опубликован в соцсетях.
В горадминистрации отреагировали на жалобу рязанца. В ведомстве рассказали, что в курсе проблемы с течью на улице Вокзальной.
«Из-за сложного расположения места прорыва, большого объема подземных коммуникаций, необходимости отключения значительного числа абонентов от водоснабжения на длительный период и изменения схемы движения транспорта работы требуют серьезной подготовки», — написали в мэрии.
Течь планируют устранить ночью с 29 на 30 июля. В течение среды должны выложить информацию по отключению холодной воды в соцсетях «Водоканала».
Напомним, рязанец жаловался, что из-за протечки невозможно перейти дорогу в этом месте.