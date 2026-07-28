Рязанцы пожаловались на протечку колодца в центре города

Жалобу опубликовали в соцсетях. Как отметил рязанец, вода течет из колодца на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. «Колодец течет вторую неделю и никому ничего не нужно, заявки в „Водоканал“ делали. Машины летят, брызги выше головы… на светофоре, на пешеходном переходе стоять невозможно», — написал горожанин.