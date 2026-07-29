Россиянам рекомендовали не вкладываться финансово в Telegram

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит финансово вкладываться в Telegram. «Я бы не рекомендовал нашим гражданам инвестировать в различные вот эти криптовалюты или цифровые валюты, там различные активы покупать и в целом как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram», — сообщил он. По его мнению, инвестировать в мессенджер неправильно даже с моральной точки зрения, так как компания фактически способствует террористам. Ранее россиянам объяснили, можно ли использовать Telegram после обвинений Дурову.

Россиянам рекомендовали не вкладываться финансово в Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит финансово вкладываться в Telegram.

«Я бы не рекомендовал нашим гражданам инвестировать в различные вот эти криптовалюты или цифровые валюты, там различные активы покупать и в целом как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram», — сообщил он.

По его мнению, инвестировать в мессенджер неправильно даже с моральной точки зрения, так как компания фактически способствует террористам.

Ранее россиянам объяснили, можно ли использовать Telegram после обвинений Дурову.