Прокуратура: экс-губернатор Любимов получал взятки квартирами от Грекова

На заседании 29 июля в Советском районном суде бывшему губернатору Рязанской области зачитали обвинительное заключение. В зале суда была корреспондент РЗН. Инфо. Согласно обвинению, бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обещал Любимову регулярные взятки в особо крупных размерах за помощь. Греков лично передал 7 миллионов рублей Любимову в качестве взятки за назначение его вице-губернатором.

На заседании 29 июля в Советском районном суде бывшему губернатору Рязанской области зачитали обвинительное заключение. В зале суда была корреспондент РЗН. Инфо.

Согласно обвинению, бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обещал Любимову регулярные взятки в особо крупных размерах за помощь. Греков лично передал 7 миллионов рублей Любимову в качестве взятки за назначение его вице-губернатором.

В 2017 году Греков дал указание своему личному помощнику Виталию Игнатенко [он работал водителем у экс-вице-губернатора] купить автомобиль стоимостью 4 миллиона 80 тысяч рублей и передать экс-губернатору в качестве взятки. Игнатенко боялся ухудшения отношений с начальником, поэтому принял поручение.

Любимов назвал цену машины, Греков дал своему помощнику деньги и Игнатенко купил ее, оформив на себя. Кроме автомобиля, был куплен регистрационный знак за 150 тысяч рублей. Передача автомобиля осуществлялась в Москве, около отеля «Метрополь».

Далее экс-глава региона снова просил у Игоря Грекова деньги. На этот раз нужно было купить квартиру в Москве и машино-место. Греков согласился, и передал 19 миллионов 300 тысяч рублей супруге Любимова на покупку имущества. В целях конспирации, жилое помещение было оформлено на жену подсудимого, зачитал прокурор.

Через несколько месяцев бывший чиновник снова запросил взятку «за попустительство по службе». На этот раз это была квартира для дочери Любимова в Рязани, стоимостью чуть больше 21 миллиона 200 тысяч рублей.

В 2020 году бывший вице-губернатор снова дал деньги подсудимому (17 миллионов рублей), снова на покупку квартиры в Москве.

Как утверждает обвинение, от Грекова Николай Любимов получил 209 миллионов рублей деньгами, а также имущество стоимостью 44 миллиона рублей. Общая сумма полученного составила 253 миллиона рублей.

Большая часть денег передавалась через помощника Грекова.

Также прокурор зачитал обстоятельства участия Любимова в деле о мошенничестве при закупке медоборудования в 2021 году. Согласно обвинительному заключению, Николай Любимов предложил Виталию Игнатенко помочь по службе, пообещав, что тот может стать министром. За это Игнатенко нужно было поспособствовать в передаче взяток Любимову от поставщиков медоборудования. Игнатенко через знакомых «позвал в схему» Ирину Петину, на тот момент сенатора Рязанской области. Через посредников Любимов получил 12 и 8 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Прокурор отметил, что Николай Любимов полностью признал вину. Сказанные им сведения помогли возбудить уголовные дела против начальника УФСБ России по Рязанской области Сергея Ерофеева и экс-сенатора региона Ирины Петиной. Кроме того, сейчас проходит проверка из-за действий Виталия Игнатенко.

Далее Николай Любимов высказал свое мнение по поводу зачитанного. Он в полном объеме не согласился с предъявленным ему обвинением.

Любимов заявил, что Грекова он назначил на должность не за деньги, а по просьбе бывшего начальника УФСБ Ерофеева. Как утверждает Любимов, Греков ему около 10 раз давал деньги на личные нужды — в размере 200, 300, 500 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый рассказал, что суммы заявок в обвинении сильно завышены.

«Считаю, что следователь ошибочно вменил мне часть эпизодов. Хочу подчеркнуть, что досудебное соглашение я полностью исполнил. И вместо того, чтобы вменить мне получение взяток в размере около 6 миллионов рублей, мне вменили 273 миллиона», — заявил Любимов в суде.

Суд объявил перерыв для изучения документа.

Напомним, экс-губернатора региона арестовали зимой 2024 года, задержание проходило в кабинете следователя в здании СК в Москве. Любимов также замешан в деле о закупке медоборудования в области. По этому уголовному делу уже осужден бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, идет суд над экс-сенатором Ириной Петиной. Об обстоятельствах их дел можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

На первом заседании в Советском суде стало известно, что экс-губернатор заключил досудебное соглашение и его уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Тогда же Николаю Любимову продлили содержание в СИЗО до 3 декабря 2026 года. Также выяснилось, что у него и его семьи арестовали имущество: в перечень вошли квартиры, земельный участок, машино-место, автомобиль. Бывший чиновник против своего ареста не возражал и оставил вопрос на усмотрение суда.

В конце заседания он просил суд посодействовать ему в заключении контракта с Минобороны. По его словам, он направлял заявление дважды, но ему не ответили.

«Нет никаких препятствий отправить данное заявление по почте или через защитника», — отметил судья.

Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.