Виталий Игнатенко: до работы в рязанском правительстве был водителем у Грекова

В четверг, 12 сентября, в Железнодорожном суде допросили трех свидетелей по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники.

Помощник рязанского сенатора Николая Любимова Виталий Игнатенко рассказал, что до службы в областном правительстве, он работал водителем у Игоря Грекова. В четверг, 12 сентября, в Железнодорожном суде допросили трех свидетелей по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники.

Игнатенко рассказал суду, что у бывшего вице-губернатора Игоря Грекова был Рэндж Ровер, зарегистрированный на его мать, и Мерседес, который был записан на его жену. Игнатенко работал у Грекова водителем в Ростове-на-Дону, в этой же должности стал работать в Рязани. Позже он работал в правительстве, занимал должность руководителя аппарата.

Отвечая на вопросы защиты, Игнатенко охарактеризовал Игоря Грекова, как сложного человека, потому что тот выстраивал отношения с подчиненными по принципу страха перед ним.

По его словам, бывший вице-губернатор позиционировал себя юристом, у него даже была «легенда» об офисе в Москве с адвокатами. По мнению свидетеля, знаний у Грекова в юридическом плане мало, опыта в госслужбе у него не было.

Еще один свидетель, Александр Абрамов, в 2020 году работал заместителем генерального директора ДБГ и отвечал за заявки по закупкам.

По словам Абрамова, дирекция благоустройства проводила закупки для собственных нужд — запчасти, расходные материалы, бытовые мелкие инструменты. Свидетель точно не смог вспомнить о взаимодействии УБГ и ДБГ. Поэтому гособвинитель попросил об оглашении ранних показаний Абрамова. Защита и обвиняемые были против, но суд постановил огласить свидетельские показания. Из них стало известно, что управлению благоустройства было известно о нуждах ДБГ, две структуры взаимодействовали, но у управления были «более крупные закупки».

Замначальника отдела по благоустройству города Мария Гермони, в период 2020 года ее начальником был подсудимый Юрий Фурфурак, также стала свидетелем по делу. Она сообщила, что поступившие коммерческие предложения по закупке коммунальной техники для города превышали субсидию в 63 миллиона от министерства ТЭК и ЖКХ. После перепроверки, документы согласовали с Фурфураком и экс-мэром Еленой Сорокиной. Новые коммерческие предложения по технике, кроме трех уже оформленных, Гермони не видела, и перестала заниматься техникой.

Следующее заседание назначили на 26 сентября.

Напомним, весной начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, генеральный директор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.

Позднее в Железнодорожном суде Рязани огласили свидетельские показания экс-губернатора Николая Любимова, который рассказал, что после покупки техники зампред правительства Евгений Беленецкий доложил о ненужности городу таких больших машин. Любимов отметил, что этим «был удивлен и разозлен».

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.