Опубликован список улиц, где отключат воду в ночь с 29 на 30 июля
Холодной воды не будет c 22:00 29 июля до 06:00 30 июля на улицах: 3-й Мопровский переулок д. 2, 4 корп.1,10,12,13,15,24,28; Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четная сторона), с д.1/28 по д. 55 (нечетная сторона); Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четная сторона), с д. 5 по д. 105 (нечетная сторона); Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четная сторона), с д. 5 по д. 49 (нечетная сторона); Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четная сторона), с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона); Гоголя с д. 50 по д. 58 (четная сторона); Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четная сторона) и с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона); площадь Димитрова д. 3,10; Дорожный пер. д.1/3,3; Коммунистический пер. д3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский пер. д.1,10,12,15,2,5,6,9; и другие.
Опубликован список улиц, где отключат воду в ночь с 29 на 30 июля. Он появился на сайте «Водоканала».
Холодной воды не будет c 22:00 29 июля до 06:00 30 июля на улицах:
- 1-я Линия с д. 2 по д. 30 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17 (нечетная сторона);
- 2-я Линия с д. 10 по д.50/36 (четная сторона) и с д. 1 по д. 29 (нечетная сторона);
- 3-я Линия с д. 2 по д. 20 (четная сторона) и с д. 9 по д. 25 (нечетная сторона);
- 4-я Линия с д.2/1 по д. 60 (четная сторона) и с д. 1 по д. 73 (нечетная сторона);
- 5-я Линия с д. 28 по д.70/25 (четная сторона) и с д. 43 по д.75/1 (нечетная сторона);
- 6-я Линия с д. 4 по д. 56 (четная сторона) и с д. 15 по д.49/7 (нечетная сторона);
- 7-я Линия с д. 10 по д.44/13 (четная сторона) и с д. 5 по д.35/15 (нечетная сторона);
- 8-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона);
- 9-я Линия с д. 2 по д. (четная сторона) и с д. по д. (нечетная сторона);
- 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
- 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
- 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона);
- 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 47 (нечетная сторона);
- 1-й Вокзальный проезд 6,8,10,12;
- 2-й Вокзальный проезд 1,2,3,5-7,6,9;
- 1-я Железнодорожная с д. 12 по д.60а (четная сторона);
- 2-я Железнодорожная с д. 30 по д. 38 (четная сторона) и с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона);
- 3-й переулок МОГЭС д. 1, 3;
- 1-й Мопровский тупик д. 2,3,4,5;
- 2-й Мопровский переулок д. 10,12,13,15,24,28;
- 3-й Мопровский переулок д. 2, 4 корп.1,10,12,13,15,24,28;
- Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четная сторона), с д.1/28 по д. 55 (нечетная сторона);
- Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четная сторона), с д. 5 по д. 105 (нечетная сторона);
- Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четная сторона), с д. 5 по д. 49 (нечетная сторона);
- Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четная сторона), с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
- Гоголя с д. 50 по д. 58 (четная сторона);
- Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четная сторона) и с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона);
- площадь Димитрова д. 3,10;
- Дорожный пер. д.1/3,3;
- Коммунистический пер. д3, 6, 8, 9, 10;
- Комсомольский пер. д.1,10,12,15,2,5,6,9;
- Кооперативный пер. д.13,15,17;
- Лен. Комсомола с д. 4 по д. 146 (четная сторона), с д. 1 по д.141/33 (нечетная сторона);
- МОГЭС д. 13,14,16,28,30,5;
- Октябрьский городок с д. 8 по д. 48 (четная сторона), с д. 9 по д. 53 (нечетная сторона);
- Осипенко с д. 2 по д. 92 (четная сторона), с д. 1 по д. 85 (нечетная сторона);
- Островского с д. 14 по д. 128 (четная сторона), с д.23/2 по д.105а (нечетная сторона);
- Первомайский пр-т с д. 54 по д.78/93 (четная сторона), с д.29/2 по д. 63 (нечетная сторона);
- Переулок 1905 года д.1а;
- переулок 9-й Линии д. 1 и с д. 2 по д. 18 (четная сторона);
- переулок Осипенко с д. 4 по д. 26 (четная сторона), с д. 3 по д. 21 (нечетная сторона);
- пл. Димитрова д.3к.1, д.3к.2, д.3;
- профессора Никулина с д. 2 по д. 50 (четная сторона), с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
- Прудный проезд д. 1,10,12,14,16,18,3,4,5,6;
- Пушкина с д. 14 по д. 56 (четная сторона), с д. 13 по д.51/41 (нечетная сторона);
- С. Середы д.28/29, с д. 11 по д. 37 (нечетная сторона);
- Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона);
- Стройкова с д. 18 по д. 114 (четная сторона), с д.1/64 по д. 71 (нечетная сторона);
- Татарская с д. 4 по д. 68 (четная сторона), с д. 7 по д. 93 (нечетная сторона);
- Типанова с д. 16 по д. 22 (четная сторона), с д. 13 по д. 21 (нечетная сторона):
- Транспортный переулок д. 12,4;
- Троллейбусный пер. д.19,21,3,4,6;
- Цветной бульвар д. 1,20,22,24,26,28,32,34а, 5;
- Чкалова с д. 4 по д. 62 (четная сторона), с д. 1 по д. 13 (нечетная сторона);
- Чернобаевская с д. 1 по д. 17 (четная сторона) и д. 4, 26
- Шевченко с д.10/23 по д. 82 (четная сторона), с д. 11 по д. 95 (нечетная сторона);
- 1-й Осенний переулок;
- 2-й Осенний переулок;
- Высоковольтная д. 47 -ГБУ РО Рязанский Дом ребенка;
- Островского д.51а УФСИН по Рязанской области;
- Стройкова, д. 96 -ГБУ РО ОККД;
- Стройкова д. 85 -ГБУ РО ГКБСМП;
- Стройкова д.79/51 -Род. дом№ 2;
- Высоковольтная д.6 — АО «Глобус»
- Пл. Димитрова д.4 — Гостиница «Ловеч»
- ЦТП/котельные-
- Высоковольтная д.33а, 14а, 16а, 37а, 7а (мед. городок);
- Вокзальная д.7а, 99а;
- Лен. Комсомола д. 3 В, 19б, 30д, 85 В, 134/56;
- 1-я Железнодорожная д.60;
- 1-я Линия д.4а;
- Типанова д.16а;
- МОГЭС д. 28 стр.1;
- Пожарный пер. д.1;
- Первомайский пр-т д.74б;
- С. Середы д. 38,
- Троллейбусный пер. д.6а,
- Гагарина д.83б;
- Дзержинского д.24а, 59б, 62а;
- Татарская д.15а,
- Октябрьский гор. д.7а;
- Чкалова д.1б,
- Островского д.24б, 31а,
- Шевченко д.93а.
Ранее сообщалось о том, что сотки рязанцев останутся без воды в ночь на 30 июля.