Опубликован список улиц, где отключат воду в ночь с 29 на 30 июля

Холодной воды не будет c 22:00 29 июля до 06:00 30 июля на улицах: 3-й Мопровский переулок д. 2, 4 корп.1,10,12,13,15,24,28; Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четная сторона), с д.1/28 по д. 55 (нечетная сторона); Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четная сторона), с д. 5 по д. 105 (нечетная сторона); Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четная сторона), с д. 5 по д. 49 (нечетная сторона); Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четная сторона), с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона); Гоголя с д. 50 по д. 58 (четная сторона); Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четная сторона) и с д. 3 по д. 73 (нечетная сторона); площадь Димитрова д. 3,10; Дорожный пер. д.1/3,3; Коммунистический пер. д3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский пер. д.1,10,12,15,2,5,6,9; и другие.