Сотни рязанцев останутся без воды в ночь с 29 на 30 июля

В ночь с 29 на 30 июля специалисты Водоканала проведут работы по устранению утечки на улице Вокзальной. В связи с проведением работ планируется временное отключение холодной воды с 22:00 до 06:00. Отмечается, что отключение затронет большое количество адресов в железнодорожном районе. Подробную информацию об адресах пообещали опубликовать позже.

Сотни рязанцев останутся без воды в ночь с 29 на 30 июля. Об этом сообщает «Водоканал».

В ночь с 29 на 30 июля специалисты Водоканала проведут работы по устранению утечки на улице Вокзальной.

В связи с проведением работ планируется временное отключение холодной воды с 22:00 до 06:00.

Отмечается, что отключение затронет большое количество адресов в железнодорожном районе. Подробную информацию об адресах пообещали опубликовать позже.