Сотни рязанцев останутся без воды в ночь с 29 на 30 июля
В ночь с 29 на 30 июля специалисты Водоканала проведут работы по устранению утечки на улице Вокзальной. В связи с проведением работ планируется временное отключение холодной воды с 22:00 до 06:00. Отмечается, что отключение затронет большое количество адресов в железнодорожном районе. Подробную информацию об адресах пообещали опубликовать позже.
Сотни рязанцев останутся без воды в ночь с 29 на 30 июля. Об этом сообщает «Водоканал».
В ночь с 29 на 30 июля специалисты Водоканала проведут работы по устранению утечки на улице Вокзальной.
В связи с проведением работ планируется временное отключение холодной воды с 22:00 до 06:00.
Отмечается, что отключение затронет большое количество адресов в железнодорожном районе. Подробную информацию об адресах пообещали опубликовать позже.