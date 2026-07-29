Грозы и ливни сохранятся в Рязанской области 30 июля

В четверг, 30 июля, в регионе будет облачно. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем поднимется до +18, +23°С. Ранее ученые объяснили резкое похолодание в Рязанской области.