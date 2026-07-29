Ученые объяснили резкое похолодание в Рязанской области

По данным ученых, июль в Рязанской области оказался прохладным и дождливым: средняя температура оказалась на 0,5°C ниже нормы. А количество осадков (с учетом предстоящих дождей до конца месяца) превысит норму в 2,75 раза. Отмечается, что на погоду в регионе влияет природное явление Эль‑Ниньо. Погода ухудшится с 29 июля: над Центральной Россией усилится волновой циклон. В среду и четверг (29-30 июля) в Рязанской области дневные температуры будут на 6-8°C ниже климатической нормы. Прогнозируются дожди (около 10 мм за 2,5 дня). Четверг станет самым ветреным днем недели, также возрастет вероятность гроз.

Ученые объяснили резкое похолодание в Рязанской области. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По данным ученых, июль в Рязанской области оказался прохладным и дождливым: средняя температура была на 0,5°C ниже нормы. А количество осадков (с учетом предстоящих дождей до конца месяца) превысит норму в 2,75 раза. Отмечается, что на погоду в регионе влияет природное явление Эль‑Ниньо.

Погода ухудшится с 29 июля: над Центральной Россией усилится волновой циклон. В среду и четверг (29-30 июля) в Рязанской области дневные температуры будут на 6-8°C ниже климатической нормы. Прогнозируются дожди (около 10 мм за 2,5 дня). Четверг станет самым ветреным днем недели, также возрастет вероятность гроз.

В ночь на 31 июля погода улучшится. В пятницу воздух прогреется до +24°C днем и до +15°C ночью; сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

В выходные температура продолжит расти. В субботу облаков станет меньше, а воскресенье, 2 августа, станет самым теплым днем недели — столбики термометров поднимутся до +28…+30°C днем и до +18°C ночью.

Однако во второй половине дня в воскресенье ситуация начнет меняться: с северо‑запада подойдет более прохладная воздушная масса. Из‑за этого вечером и в ночь на понедельник, 3 августа, возможны небольшие дожди и похолодание.

В начале следующей недели (3-5 августа) в регионе будет малооблачно и без осадков: днем — +23…+24°C, ночью — около +12 °C. Во второй половине недели влияние циклонов с запада усилится, но существенных осадков не ожидается, а температура останется примерно на том же уровне.

«Так что наступающий август должен принести некоторое облегчение от непрекращающихся дождей, обеспечив существенные изменения погодного режима», — заключили ученые.