Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
18°
Чтв, 30
20°
Птн, 31
23°
ЦБ USD 78.7 0.68 29/07
ЦБ EUR 89.63 0.87 29/07
Нал. USD 80.50 / 80.45 29/07 11:15
Нал. EUR 92.72 / 93.25 29/07 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 258
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 241
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 978
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 031
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ученые объяснили резкое похолодание в Рязанской области
По данным ученых, июль в Рязанской области оказался прохладным и дождливым: средняя температура оказалась на 0,5°C ниже нормы. А количество осадков (с учетом предстоящих дождей до конца месяца) превысит норму в 2,75 раза. Отмечается, что на погоду в регионе влияет природное явление Эль‑Ниньо. Погода ухудшится с 29 июля: над Центральной Россией усилится волновой циклон. В среду и четверг (29-30 июля) в Рязанской области дневные температуры будут на 6-8°C ниже климатической нормы. Прогнозируются дожди (около 10 мм за 2,5 дня). Четверг станет самым ветреным днем недели, также возрастет вероятность гроз.

Ученые объяснили резкое похолодание в Рязанской области. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По данным ученых, июль в Рязанской области оказался прохладным и дождливым: средняя температура была на 0,5°C ниже нормы. А количество осадков (с учетом предстоящих дождей до конца месяца) превысит норму в 2,75 раза. Отмечается, что на погоду в регионе влияет природное явление Эль‑Ниньо.

Погода ухудшится с 29 июля: над Центральной Россией усилится волновой циклон. В среду и четверг (29-30 июля) в Рязанской области дневные температуры будут на 6-8°C ниже климатической нормы. Прогнозируются дожди (около 10 мм за 2,5 дня). Четверг станет самым ветреным днем недели, также возрастет вероятность гроз.

В ночь на 31 июля погода улучшится. В пятницу воздух прогреется до +24°C днем и до +15°C ночью; сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

В выходные температура продолжит расти. В субботу облаков станет меньше, а воскресенье, 2 августа, станет самым теплым днем недели — столбики термометров поднимутся до +28…+30°C днем и до +18°C ночью.

Однако во второй половине дня в воскресенье ситуация начнет меняться: с северо‑запада подойдет более прохладная воздушная масса. Из‑за этого вечером и в ночь на понедельник, 3 августа, возможны небольшие дожди и похолодание.

В начале следующей недели (3-5 августа) в регионе будет малооблачно и без осадков: днем — +23…+24°C, ночью — около +12 °C. Во второй половине недели влияние циклонов с запада усилится, но существенных осадков не ожидается, а температура останется примерно на том же уровне.

«Так что наступающий август должен принести некоторое облегчение от непрекращающихся дождей, обеспечив существенные изменения погодного режима», — заключили ученые.