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Более 5 млрд потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани в 2026 году
Опубликованы сведения о том, какую сумму потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани за первое полугодие 2026 года. Информация содержится в газете «Рязанские ведомости». Согласно представленным данным, среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — 639 работников. Фактические расходы на их заработную плату составили 396,1 млн рублей. В муниципальных учреждениях города работают 14 тысяч 323 человека. На их зарплату затратили 5,2 млрд рублей.

Опубликованы сведения о том, какую сумму потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани за первое полугодие 2026 года. Информация содержится в газете «Рязанские ведомости».

Согласно представленным данным, среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — 639 работников. Фактические расходы на их заработную плату составили 396,1 млн рублей.

В муниципальных учреждениях города работают 14 тысяч 323 человека. На их зарплату затратили 5,2 млрд рублей.

Напомним, в предыдущем полугодии на оплату труда 647 муниципальных служащих органов местного самоуправления израсходовали 761,7 млн рублей. На зарплату 14 тысяч работников муниципальных учреждений — 8,9 млрд.