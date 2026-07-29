Более 5 млрд потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани в 2026 году

Опубликованы сведения о том, какую сумму потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани за первое полугодие 2026 года. Информация содержится в газете «Рязанские ведомости». Согласно представленным данным, среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — 639 работников. Фактические расходы на их заработную плату составили 396,1 млн рублей. В муниципальных учреждениях города работают 14 тысяч 323 человека. На их зарплату затратили 5,2 млрд рублей.

Опубликованы сведения о том, какую сумму потратили на зарплаты муниципальных работников в Рязани за первое полугодие 2026 года. Информация содержится в газете «Рязанские ведомости».

Согласно представленным данным, среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — 639 работников. Фактические расходы на их заработную плату составили 396,1 млн рублей.

В муниципальных учреждениях города работают 14 тысяч 323 человека. На их зарплату затратили 5,2 млрд рублей.

Напомним, в предыдущем полугодии на оплату труда 647 муниципальных служащих органов местного самоуправления израсходовали 761,7 млн рублей. На зарплату 14 тысяч работников муниципальных учреждений — 8,9 млрд.