На зарплаты муниципальных работников в Рязани потратили девять миллиардов рублей

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — около 647 человек. На их заработную плату за год израсходовано 761,7 миллиона рублей. Работников муниципальных учреждений значительно больше — 14 тысяч 195 человек. На оплату их труда затратили 8,9 миллиарда рублей

На зарплаты муниципальных работников в Рязани потратили девять миллиардов рублей. Это следует из сведений, опубликованных в газете «Рязанские ведомости».

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления — около 647 человек. На их заработную плату за год израсходовано 761,7 миллиона рублей.

Работников муниципальных учреждений значительно больше — 14 тысяч 195 человек. На оплату их труда затратили 8,9 миллиарда рублей.

Ранее стали известны размеры затраченного за полгода 2025.