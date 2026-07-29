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Адвокат назвал условие для экстрадиции Дурова в Россию
Основатель Telegram Павел Дуров может быть экстрадирован в Россию, если будет задержан в стране, с которой у РФ есть договор о выдаче. Об этом ТАСС заявил адвокат Алексей Синицын. По словам юриста, вероятность экстрадиции зависит от законодательства государства, где будет находиться Дуров, а также от наличия международных соглашений с Россией. Синицын отметил, что одним из обязательных условий выдачи является принцип двойной криминализации — деяние, в котором обвиняют человека, должно считаться преступлением как в стране, которая направила запрос, так и в государстве, рассматривающем вопрос об экстрадиции.

Основатель Telegram Павел Дуров может быть экстрадирован в Россию, если будет задержан в стране, с которой у РФ есть договор о выдаче. Об этом ТАСС заявил адвокат Алексей Синицын.

По словам юриста, вероятность экстрадиции зависит от законодательства государства, где будет находиться Дуров, а также от наличия международных соглашений с Россией.

Синицын отметил, что одним из обязательных условий выдачи является принцип двойной криминализации — деяние, в котором обвиняют человека, должно считаться преступлением как в стране, которая направила запрос, так и в государстве, рассматривающем вопрос об экстрадиции.

При этом адвокат добавил, что страна может отказать в выдаче, если человек получит политическое убежище. По его словам, на решение могут повлиять не только юридические основания, но и международные отношения между государствами.

Ранее в России Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Также начата процедура его объявления в международный розыск.