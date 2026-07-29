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26-летний водитель предстанет перед судом за смертельное ДТП в Рязанском районе
Отмечается, что в январе 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем BMW 520i, двигался по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в сторону областного центра. По версии следствия, проезжая по территории Рязанского округа, он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с впереди идущим Opel Mokka под управлением местной жительницы. Уточняется, что от удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще одним транспортным средством. 48-летняя женщина погибла на месте. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ.

26-летний водитель предстанет перед судом за смертельное ДТП в Рязанском районе. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что в январе 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем BMW 520i, двигался по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в сторону областного центра. По версии следствия, проезжая по территории Рязанского округа, он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с впереди идущим Opel Mokka под управлением местной жительницы.

Уточняется, что от удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще одним транспортным средством.

48-летняя женщина-водитель получила травмы и погибла на месте происшествия.

В прокуратуре Рязанского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 января. Говорилось, что в больницу после ДТП доставили пассажира автомобиля Opel — 19-летнюю рязанку, а также водителя автомобиля Haval и его пассажиров — 32-летнюю женщину и подростков в возрасте 10-ти и 14-ти лет.