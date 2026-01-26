Пять человек пострадали в массовом ДТП в Рязани, одна женщина погибла

Трагедия произошла вечером 25 января на 545-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани.

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Рязани, одна женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла вечером 25 января на 545-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани. 25-летний житель Клепиковского района за рулем автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Opel, двигающемся в попутном направлении. За рулем легковушки находилась 46-летняя рязанка.

После столкновения с BMW автомобиль рязанки выехал на встречную полосу, где врезался в Haval под управлением 41-летнего жителя Михайлова.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel от полученных травм скончалась в медучреждении. В больницу доставили пассажира автомобиля Opel — 19-летнюю рязанку, а также водителя автомобиля Haval и его пассажиров — 32-летнюю женщину и подростков в возрасте 10-ти и 14-ти лет.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.