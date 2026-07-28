За 2026 год в Рязани оштрафовали 3244 водителей за заезд на газоны

В документе указано, что за первое полугодие 2026 года оштрафовали 4393 рязанца за административные правонарушения. При этом общее количестве дел снизилось по сравнению с первой половиной прошлого года. Тогда их было 7037. Наибольшее количество нарушений связано с заездом автомобилей на участки с зелеными насаждениями. Оштрафованы 3244 рязанца на сумму в размере 3 миллионов 337 тысяч рублей. За незаконную торговлю к административной ответственности привлекли 1031 рязанца. Сумма наложенных штрафов составила 2 миллиона 783 тысячи 700 рублей.

На комитете по вопросам местного самоуправления гордумы представили отчет о работе административных комиссий. Заседание состоялось во вторник, 28 июля.

В документе указано, что за первое полугодие 2026 года оштрафовали 4393 рязанца за административные правонарушения. При этом общее количестве дел снизилось по сравнению с первой половиной прошлого года. Тогда их было 7037.

Наибольшее количество нарушений связано с заездом автомобилей на участки с зелеными насаждениями. Оштрафованы 3244 рязанца на сумму в размере 3 миллионов 337 тысяч рублей.

За незаконную торговлю к административной ответственности привлекли 1031 рязанца. Сумма наложенных штрафов составила 2 миллиона 783 тысячи 700 рублей.

Всего за первое полугодие рязанцев оштрафовали на 7 миллионов 529 тысяч 700 рублей за административные правонарушения. Уже взыскали 5 миллионов 862 тысячи 503 рубля.

Особое внимание глава муниципального образования, председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова обратила на количество нарушителей, которые не выполняли свои обязанности по очистке зданий от снега, наледи и сосулек. В отчете отмечается, за 2026 год оштрафованы шесть рязанцев на 101 тысячу рублей. Панфилова поручила тщательнее относиться к данной проблеме, которая уже успела привести к трагедии. В марте на молодую рязанку, которая возвращалась с работы, упали снег и лед с крыши многоквартирного дома. Девушка скончалась в больнице. Врачи диагностировали у нее множественные тяжелые травмы.