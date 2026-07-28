WSJ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине

Отмечается, что Трамп вместе с командой готов играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Ранее стало известно, что американский лидер намерен принять Владимира Зеленского в Белом доме и обсудить с ним урегулирование ситуации на Украине.

Американский лидер Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине. Об этом сообщили в WSJ со ссылкой на источник в Белом доме, передало ТАСС.

Отмечается, что Трамп вместе с командой готов играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами.

Ранее стало известно, что американский лидер намерен принять Владимира Зеленского в Белом доме и обсудить с ним урегулирование ситуации на Украине.