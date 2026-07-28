Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта

По данным источника телеканала, глава киевского режима прилетит в Соединенные Штаты на похороны сенатора Линдси Грэма. Как указал собеседник CNN, Трамп и Зеленский обсудят продолжающийся мирный процесс. Кроме того, отмечается, что в этот же день американский президент проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Американский лидер Дональд Трамп примет Владимира Зеленского в Белом доме во вторник, 28 июля, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на CNN.

По данным источника телеканала, глава киевского режима прилетит в Соединенные Штаты на похороны сенатора Линдси Грэма. Как указал собеседник CNN, Трамп и Зеленский обсудят продолжающийся мирный процесс.

Кроме того, отмечается, что в этот же день американский президент проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

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