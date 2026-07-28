В ЦФО спрогнозировали ливни, грозы и сильный ветер в ближайшие дни

В Центральном федеральном округе в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с сильными дождями и грозами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову. Она отметила, что с 28 по 30 июля пройдут ливневые дожди, местами сильные, с грозами и ветром скоростью 15-17 м/с. В Центральном федеральном округе сильные дожди могут пройти местами, особенно в Курской, Брянской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях. Местами также прогнозируется возможность града.

В Центральном федеральном округе в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с сильными дождями и грозами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

Она отметила, что с 28 по 30 июля пройдут ливневые дожди, местами сильные, с грозами и ветром скоростью 15-17 м/с.

«28 июля в Ненецком автономном округе ночью, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях ливневый дождь, где-то просто дождь, местами сильный, гроза и ветер 15-17 м/с. Еще 28-30 июля в Коми такой же набор: ветер до 23 м/с. Такие же явления будут в Приволжском федеральном округе. Там дожди тоже пройдут с грозами и шквалистым усилением ветра до 21 м/с», — сказала Макарова.

В Центральном федеральном округе сильные дожди могут пройти местами, особенно в Курской, Брянской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях. Местами также прогнозируется возможность града.

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