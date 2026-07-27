Россиян предупредили о природных катаклизмах в августе

Синоптик предупредил жителей Центральной России и столичного региона о возможных погодных аномалиях в августе — грозах, шквалах, а также вероятности смерчей и ураганов. По прогнозу эксперта, первая декада месяца будет летней, но к середине августа атлантические циклоны вытеснят жаркий воздух — начнутся затяжные дожди, усилится ветер, температура днём опустится до +18…+20 °C, ночью — до +13 °C. С 26 по 31 августа похолодание усилится: днём ожидается +15…+19 °C (в отдельные дни — до +17 °C), ночью — +6…+10 °C; местами по утрам возможен туман, осадки сохранятся.

Россиян предупредили о природных катаклизмах в августе. Об этом News.ru рассказал климатолог Михаил Семёнов.

Синоптик предупредил жителей Центральной России и столичного региона о возможных погодных аномалиях в августе — грозах, шквалах, а также вероятности смерчей и ураганов.

По прогнозу эксперта, первая декада месяца будет летней, но к середине августа атлантические циклоны вытеснят жаркий воздух — начнутся затяжные дожди, усилится ветер, температура днём опустится до +18…+20 °C, ночью — до +13 °C.

С 26 по 31 августа похолодание усилится: днём ожидается +15…+19 °C (в отдельные дни — до +17 °C), ночью — +6…+10 °C; местами по утрам возможен туман, осадки сохранятся.