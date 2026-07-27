Путин высказался о завершении СВО

Как отметил глава государства, спецоперация, рано или поздно завершится, победа будет за Россией. Путин добавил, что стране после окончания СВО необходимо сохранить чувство единства. Помимо этого, по словам президента, Украина потеряет свои западные земли, которые были подарком Киеву от Генсека СССР Иосифа Сталина.

Президент России Владимир Путин высказался о завершении СВО. Об этом 26 июля сообщило РИА Новости.

Как отметил глава государства, спецоперация, рано или поздно завершится, победа будет за Россией. Путин добавил, что стране после окончания СВО необходимо сохранить чувство единства.

Помимо этого, по словам президента, Украина потеряет свои западные земли, которые были подарком Киеву от Генсека СССР Иосифа Сталина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения.