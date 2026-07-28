Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область

Он рассказал, что днем 28 июля над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Напомним, в ночь на 28 июля над регионом сбили 4 БПЛА. Повреждения получили несколько квартир, есть пострадавшие.