Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируют град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его размесили на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируют град.

При грозе ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Отмечается, что непогода сохранится ночью 29 июля.

Ранее стало известно, что в регионе похолодает.