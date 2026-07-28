В Рязанской области похолодает

29 июля в области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь. Местами прогнозируют грозу. Ветер будет южный, 3-8 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 18…23°С.