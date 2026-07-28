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В Рязанской области похолодает
29 июля в области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь. Местами прогнозируют грозу. Ветер будет южный, 3-8 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 18…23°С.

В Рязанской области похолодает. Это следует из данным регионального ЦГМС.

29 июля в области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь. Местами прогнозируют грозу.

Ветер будет южный, 3-8 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 18…23°С.