Депутаты Рязгордумы обсудили введение запрета на мототранспорт в ночное время

«В последнее время граждане особенно беспокойны, потому что путают этот звук со звуками летящих беспилотных летательных аппаратов. Я предлагаю обсудить целесообразность таких ограничений», — заявил депутат Максим Стрельцов. Его мнение единогласно поддержали. Председатель комитета Сергей Еремин поручил управлению правового обеспечения гордумы изучить, как правильно проработать данную инициативу, и представить информацию на следующей встрече. Ранее рязанка предложила запретить мотоциклы в Рязани после 22:00 по примеру Крыма. Она отметила, что мотоциклы мешают спать, а звук их мотора напоминает звук беспилотника. В ответ на это в мэрии сообщили, что водителей мотоциклов штрафуют на 500 рублей за шумное вождение.

В Рязгордуме подняли вопрос о введении ограничений на использование мототранспорта в ночное время. Проблему обсудили на комитете по вопросам местного самоуправления во вторник, 28 июля.

На комитете отметили, что в некоторых российских регионах власти уже ввели запрет на мотоциклистов, которые с шумом проезжают по улицам ночью и тревожат жителей.

«В последнее время граждане особенно беспокойны, потому что путают этот звук со звуками летящих беспилотных летательных аппаратов. Я предлагаю обсудить целесообразность таких ограничений», — заявил депутат Максим Стрельцов.

Его мнение единогласно поддержали. Председатель комитета Сергей Еремин поручил управлению правового обеспечения гордумы изучить, как правильно проработать данную инициативу, и представить информацию на следующей встрече.

Ранее рязанка предложила запретить мотоциклы в Рязани после 22:00 по примеру Крыма. Она отметила, что мотоциклы мешают спать, а звук их мотора напоминает звук беспилотника. В ответ на это в мэрии сообщили, что водителей мотоциклов штрафуют на 500 рублей за шумное вождение.