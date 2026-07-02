Рязанка предложила запретить мотоциклы в Рязани после 22:00 по примеру Крыма

Рязанка предложила запретить мотоциклы в Рязани после 22:00 по примеру Крыма. Соответствующее предложение опубликовано в соцсетях. «А можно в Рязани ввести отграничения на мототранспорт после 22:00 вечера, также как в Крыму», — написала девушка. Она отметила, что мотоциклисты мешают спать, а звук их мотора напоминает звук от беспилотника. «Распознать беспилотник и среагировать будет затруднительно», — написала рязанка. В мэрии ответили на предложение, написав, что водителей мотоциклов штрафуют на 500 рублей за шумное вождение. «Штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции. Вы можете оставить официальное обращение на их сайте или позвонить по тел. 102», — написали в горадминистрации. Отметим, в Крыму (включая Севастополь) с 17 июня 2026 года введен временный запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и квадроциклов с 20:00 до 06:00.

Рязанка предложила запретить мотоциклы в Рязани после 22:00 по примеру Крыма. Соответствующее предложение опубликовано в соцсетях.

«А можно в Рязани ввести отграничения на мототранспорт после 22:00 вечера, также как в Крыму», — написала девушка.

Она отметила, что мотоциклисты мешают спать, а звук их мотора напоминает звук от беспилотника.

«Распознать беспилотник и среагировать будет затруднительно», — написала рязанка.

В мэрии ответили на предложение, написав, что водителей мотоциклов штрафуют на 500 рублей за шумное вождение.

«Штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции. Вы можете оставить официальное обращение на их сайте или позвонить по тел. 102», — написали в горадминистрации.

Отметим, в Крыму (включая Севастополь) с 17 июня 2026 года введен временный запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и квадроциклов с 20:00 до 06:00.