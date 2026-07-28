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Большинство рязанцев высказали желание учитывать лучший балл при пересдачах ЕГЭ
70% поддерживают идею депутата Миронова о том, чтобы при пересдаче ЕГЭ засчитывался лучший балл, а не последний. Люди считают, что на экзаменах ученики очень волнуются и могут забыть важную информацию. Если учесть лучший результат, школьники будут меньше бояться пересдач. Против этой инициативы высказались только 13% опрошенных. Женщины чаще поддерживают новый порядок, чем мужчины. Среди молодежи до 35 лет за инициативу высказались 73%, а среди людей старше 45 лет — только 63%. Учителя 10-11 классов также разделились во мнениях: 66% поддерживают новую идею, 14% против, а 20% затрудняются с ответом. Некоторые опасаются, что это приведет к увеличению числа пересдач и нагрузке на систему образования. 70% рязанцев хотят, чтобы 11-классникам засчитывали лучший балл при пересдаче ЕГЭ ‑ SuperJob

Большинство рязанцев, а именно 70%, поддерживают идею депутата Миронова о том, чтобы при пересдаче ЕГЭ засчитывался лучший балл, а не последний. Данные предоставила компания SuperJob.

Люди считают, что на экзаменах ученики очень волнуются и могут забыть важную информацию. Если учесть лучший результат, школьники будут меньше бояться пересдач. Против этой инициативы высказались только 13% опрошенных.

Женщины чаще поддерживают новый порядок, чем мужчины. Среди молодежи до 35 лет за инициативу высказались 73%, а среди людей старше 45 лет — только 63%.

Среди тех, кто имеет высшее образование, 75% одобряют изменения, а среди обладателей среднего профессионального образования — 65%. Однако среди родителей старшеклассников поддержка ниже: только 55% согласны с предложением, 15% выступают против, а 30% не могут определиться.

Учителя 10-11 классов также разделились во мнениях: 66% поддерживают новую идею, 14% против, а 20% затрудняются с ответом. Некоторые опасаются, что это приведет к увеличению числа пересдач и нагрузке на систему образования.