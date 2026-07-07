В ОП предложили при пересдаче ЕГЭ засчитывать лучший результат

Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты РФ, предложил изменить правила пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников российских школ. Об этом пишет РИА Новости. По его мнению, следует засчитывать лучший результат из двух попыток, что сделает систему более справедливой. В 2026 году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету 8 и 9 июля и использовать новый результат при поступлении в вузы. При этом предыдущий результат будет аннулирован. Гриб отметил, что действующий порядок создает дополнительный психологический барьер для студентов и лишает их шанса улучшить свои достижения.

Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты РФ, предложил изменить правила пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников российских школ. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, следует засчитывать лучший результат из двух попыток, что сделает систему более справедливой.

В 2026 году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету 8 и 9 июля и использовать новый результат при поступлении в вузы. При этом предыдущий результат будет аннулирован. Гриб отметил, что действующий порядок создает дополнительный психологический барьер для студентов и лишает их шанса улучшить свои достижения.

«Предлагаю поменять срочно это правило. Даже в этом году. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично», — добавил он.