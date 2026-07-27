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Журналистка из Рязани Александра Баязитова вышла на свободу
Журналистка и автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова вышла на свободу. Об этом сообщил депутат Госдумы и тележурналист Евгений Попов. «Журналист Александра Баязитова вышла на свободу. Ура!» — написал он в своем Telegram-канале. В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил журналистку к пяти годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка в особо крупном размере. По этому же делу проходила медиатехнолог Ольга Архарова, которая получила четыре с половиной года колонии. В феврале 2026 года она вышла на свободу.

Журналистка и автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова вышла на свободу. Об этом сообщил депутат Госдумы и тележурналист Евгений Попов.

«Журналист Александра Баязитова вышла на свободу. Ура!» — написал он в своем Telegram-канале.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил журналистку к пяти годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка в особо крупном размере.

В 2025 году суд во Владимирской области заменил Баязитовой неотбытую часть наказания на принудительные работы, однако областной суд отменил это решение.

По этому же делу проходила медиатехнолог Ольга Архарова, которая получила четыре с половиной года колонии. В феврале 2026 года она вышла на свободу.

Александра Баязитова ранее работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте» и «Известиях», а с 2017 года вела Telegram-канал «Адские бабки».

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы.