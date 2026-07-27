Сирота из Рязани вновь обратился за помощью к Бастрыкину

Сирота рассказал, что ранее состоял в очереди на жилье. Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его исключили из списков, ссылаясь на наличие у бабушки жилого помещения. Тогда житель обратился к Бастрыкину. В 2024 году сироту восстановили в очереди, а в декабре предоставили квартиру в доме на улице Бирюзова. Однако, как указано в публикации, в помещении обнаружили значительные дефекты. Уточняется, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.

Сирота из Рязани вновь обратился за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра следкома.

Сирота рассказал, что ранее состоял в очереди на жилье. Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его исключили из списков, ссылаясь на наличие у бабушки жилого помещения. Тогда житель обратился к Бастрыкину.

В 2024 году сироту восстановили в очереди, а в декабре предоставили квартиру в доме на улице Бирюзова. Однако, как указано в публикации, в помещении обнаружили значительные дефекты. Уточняется, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву представить доклад о принимаемых мерах по обеспечению сироты благоустроенным жильем.

Иллюстративное фото.