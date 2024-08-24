Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения рязанского сироты

Сироту исключили из очереди на получение жилья по достижении совершеннолетия из-за наличия муниципальной квартиры у его бабушки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению сироты из Рязани и представить доклад о результатах расследования. Ранее в его приемную «ВКонтакте» обратился молодой человек по вопросу нарушения его жилищных прав, сообщает Информационный центр СКР.

Сироту исключили из очереди на получение жилья по достижении совершеннолетия из-за наличия муниципальной квартиры у его бабушки. При этом с родственницей он проживать не может из-за сложных взаимоотношений.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.