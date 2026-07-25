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Песков: боевые действия на Украине могут закончиться до конца суток
Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Так пресс-секретарь президента прокомментировал предложение лидера Казахстана Токаева о заморозке украинского конфликта.

Песков заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться до конца суток. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал предложение лидера Казахстана Токаева о заморозке украинского конфликта.