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Над Россией за ночь сбили 276 украинских беспилотников
БПЛА самолетного типа силы ПВО уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями. Также атаки отражены над московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Напомним, в Рязанской области более четырех часов действовала угроза атаки БПЛА.

Над Россией за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом 27 июля сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа силы ПВО уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.

Также атаки отражены над московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Напомним, в Рязанской области более четырех часов действовала угроза атаки БПЛА.