В Рязанской области более четырех часов действовала угроза БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории Рязанской области в 03:22 27 июля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 07:58 угрозу атаки отменили.