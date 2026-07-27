268 рязанцев госпитализировали в ОДКБ за неделю

С 20 по 26 июля в круглосуточный стационар ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 268 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. В приемный покой обратились 306 пациентов, а в травмпункт — 294. В инфекционное отделение госпитализировали 39 человек. Также 1482 пациента обратились в клинический диагностический центр, из которых 97 прошли обследование в центре здоровья. А в Рязанской детской поликлинике № 3 приняли 1830 пациентов, из них 61 обслужен на дому.

С 20 по 26 июля в круглосуточный стационар ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 268 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В приемный покой обратились 306 пациентов, а в травмпункт — 294. В инфекционное отделение госпитализировали 39 человек.

Также 1482 пациента обратились в клинический диагностический центр, из которых 97 прошли обследование в центре здоровья.

А в Рязанской детской поликлинике № 3 приняли 1830 пациентов, из них 61 обслужен на дому.

Ранее сообщалось, что в травмпункт БСМП за неделю попали 680 рязанцев.