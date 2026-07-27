В травмпункт БСМП за неделю попали 680 рязанцев

111 человек обратились за помощью с переломами, 268 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 162 — с ранами. В министерстве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

С 20 по 26 июля в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 680 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

111 человек обратились за помощью с переломами, 268 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 162 — с ранами.

В министерстве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.