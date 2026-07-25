В Рязани отключили свет на 13 улицах
В субботу, 15 июля, электричество отключили по следующим улицам: Новоселов, Советской Армии, Касимовское шоссе, Тимуровцев, Большая (Шереметьево-Песочня), Кальная, Касимовский переулок, Окская, Панферовский переулок, Быстрецкая, Тимакова, Солотчинское шоссе, Гражданская. Специалисты приступили к восстановлению электроэнергии.
В Рязани отключили свет на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В субботу, 15 июля, электричество отключили по следующим улицам:
- Новоселов,
- Советской Армии,
- Касимовское шоссе,
- Тимуровцев,
- Большая (Шереметьево-Песочня),
- Кальная,
- Касимовский переулок,
- Окская,
- Панферовский переулок,
- Быстрецкая,
- Тимакова,
- Солотчинское шоссе,
- Гражданская.
Специалисты приступили к восстановлению электроэнергии.