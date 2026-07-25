В Рязани отключили свет на 13 улицах

В субботу, 15 июля, электричество отключили по следующим улицам: Новоселов, Советской Армии, Касимовское шоссе, Тимуровцев, Большая (Шереметьево-Песочня), Кальная, Касимовский переулок, Окская, Панферовский переулок, Быстрецкая, Тимакова, Солотчинское шоссе, Гражданская. Специалисты приступили к восстановлению электроэнергии.