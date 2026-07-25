В Рязанской области около 10 часов сохраняется угроза БПЛА

Беспилотную опасность в регионе объявили в 04:10 25 июля. В 14:03 жителей предупредили о сохранении угрозы. Напомним, в ночь на 25 июля над Рязанской областью сбили пять беспилотников. Обломки БПЛА повредили забор частного дома. Пострадавших нет.