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Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
В ночь на 25 июля над регионами РФ средства ПВО сбили 328 украинских БПЛА. Дрона сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 25 июля над регионами РФ средства ПВО сбили 328 украинских БПЛА. Дрона сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в регионе действует угроза БПЛА.