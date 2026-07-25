Пропавшего в рязанском лесу пенсионера нашли
74-летнего Александра Богачева из Ухолова нашли живым утром 25 июля. Пенсионера искали сутки. Подробности поисков не разглашаются. Напомним, накануне мужчина ушел в лес за грибами и пропал.
Пропавшего в рязанском лесу пенсионера нашли. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
74-летнего Александра Богачева из Ухолова нашли живым утром 25 июля. Пенсионера искали сутки.
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, накануне мужчина ушел в лес за грибами и пропал.