В Рязанской области пенсионер ушел в лес за грибами и пропал

74-летний Александр Богачев из Ухолова пропал 24 июля. Мужчина отправился в лес за грибами и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжный костюм болотного цвета, клетчатую рубашку, черные галоши. Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех. кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

В Рязанской области пенсионер ушел в лес за грибами и пропал. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

74-летний Александр Богачев из Ухолова пропал 24 июля. Мужчина отправился в лес за грибами и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжный костюм болотного цвета, клетчатую рубашку, черные галоши.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех. кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по номерам 8 (800) 700‑54‑52 или 112.