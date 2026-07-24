Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с маршруткой в Рязанской области

Напомним, авария случилась на 8-м километре автодороги «Коготково-Корневое-Князево-ст. Топилы». Произошло столкновение легкового автомобиля «Митсубиси» и маршрутного транспортного средства «Газель». Один человек погиб, еще шестеро пострадали. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Скопинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии. По факту ДТП правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.